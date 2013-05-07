التواصل الجماهيري والإصلاح تزور نيابة مدينة غزة

زار وفد كبير من لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي مكتب نيابة مدينة غزة استمراراَ لحملة التواصل مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وكان في استقبال الوفد رئيس نيابة غزة يحيى الفرا وعدد من وكلاء النيابة, حيث رحب الفرا بالوفد وثمن الزيارة لما لها من دلائل كبيرة في لم الشمل ونشر روح المحبة والتزاور والتسامح وأكد على توثيق التعاون بين النيابة ولجان الإصلاح والتواصل لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

بدوره الشيخ شعبان أبو غنيمة نقل تحيات القيادة في الداخل والخارج ممثلة بأمينها العام الدكتور رمضان شلح ومسئول الساحة الدكتور محمد الهندي وتحيات مسئول اللجنة العامة تحسين الوادية وشكر لهم حسن الاستقبال.

وأكد على أهمية التعاون بين لجنة التواصل والإصلاح والنيابة لخدمة أبناء شعبنا وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال وتم نقاش بعض القضايا التي تهم لجان الإصلاح والنيابة وتلاقت وجهات النظر في جميع القضايا المطروحة التي تخدم أبناء شعبنا الفلسطيني.

بدوره كل من جمعة صيام ومصطفى الحطاب أعضاء لجنة التواصل والإصلاح شكروا النيابة حسن الاستقبال وأكدوا أن الزيارات ستستمر حتى تشمل كل المؤسسات الأمنية والخدماتية لما لها من دور في تعزيز التعاون بين أجهزة السلطة الفلسطينية ولجان الإصلاح لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر والمظلوم.