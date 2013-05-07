مستوطن يطعن فلسطينياً في القدس المحتلة

طعن مستوطن، صباح اليوم الثلاثاء، سائق سيارة أجرة فلسطيني، جنوب القدس المحتلة.

وذكرت الناطقة باسم الشرطة "الإسرائيلية" للاعلام العربي لوبا السمري، أن مستوطنا طعن سائقاً فلسطينياً جنوب القدس، مضيفة أن التحريات الأولوية تشيرإلى أن الطعن جاء عقب خلاف مالي حول الاجرة.

وأضافت أن المستوطن فرّ من المكان، في حين نقل السائق الى مستشفى شعري تسيدق، حيث وصفت جروحه بالمتوسطة.

جدير بالذكر، أن اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينين تزايدت في الآونة الأخيرة، حيث يتم الإعتداء على المقدسيين وحرق أراضي المواطنين وهدم ممتلكاتهم.