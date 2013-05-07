سهلب ل« فلسطين اليوم »: خطر كبير يتهدد المسجد الأقصى

أكد رئيس مجلس أوقاف القدس، عبد العظيم سلهب ل"فلسطين اليوم" أن ما يجري في المسجد الأقصى ينظر بخطر كبير يتهدده و خاصة مع ارتفاع وتيرة الاقتحامات للجماعات المتطرفة.

وقال سلهب ان على الجميع من المستوى السياسي والمؤسسات والأفراد أن تقف على مسؤولياتها في حماية المسجد الأقصى المبارك والحفاظ عليه من هذه الاعتداءات.

وأستهجن سلهب ما تقوم به سلطات الاحتلال بمنع المسلمين من الدخول للمسجد الأقصى والسماح للمستوطنين الذي لا يملكون أيه حق فيه بالصلاة فيه واقتحامه بكل حرية وبحمايتها.

وتجدر الإشارة الى ان 40 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء, وسط حماية أمنية مشددة , ووقوع اشتباكات بين المصلين المرابطين وقوات الاحتلال وقيامهم برش الفلفل مما أدى إلى إصابة عدد منهم , ومنع المقدسين من دخول المسجد الأقصى.