مستوطنون يحرقون أشجارا ويهاجمون سيارات فى قرية بورين

أضرم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الاثنين، النار في دونمي أرض، مزروعة بأشجار الزيتون، في قرية بورين جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان ، أن مجموعة من مستوطني مستوطنة "براخا" المقامة جنوب نابل، أشعلوا النيران في أرض زراعية تقع شرق قرية بورين، ما أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون، مشيرين إلى أن الأهالي، وطواقم من الدفاع المدني الفلسطيني، تمكنوا من إخماد النيران قبل أن تمتد إلى مساحات أخرى من الحقول.

ومن ناحية اخرى، هاجمت مجموعة من المستوطنين مساء اليوم الاثنين، سيارات المواطنين اثناء سفرها على طريق نابلس - رام الله، قرب حاجز زعترة العسكري المقام جنوب نابلس، ورشقوها بالحجارة ما الحق اضرارا بعدد منها.

ونفذ المستوطنون سلسلة من الاعتداءات خلال الايام القليلة الماضية، في انحاد مختلفة من الضفة الغربية ما اسفر عن اصابة عشرات المواطنين فضلا عن الحاق اضرار جسيمة بممتلكاتهم.