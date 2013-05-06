"الدوحة للإعلام يثمن جهود حكومة غزة في خدمة الإعلاميين

رحب مركز الدوحة لحرية الإعلام بالتقدم الملحوظ الذي حققته الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة في التصنيف العالمي لحرية الإعلام للعام الحالي والذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود سنويا لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف يوم الثالث من مايو سنويا .

وثمن المركز في رسالة رسمية وجهها لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي م. إيهاب الغصين الجهود الذي يبذلها المكتب في خدمة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية في القطاع لأجل توفير بيئة أفضل لحرية الإعلام .

وأوضح المركز أن المنظمة شطبت الأجهزة الأمنية في القطاع من قائمة " صيادو الصحافة " إثر التراجع الملفت للانتهاكات ضد الصحفيين حجما وكماً ونوعاً وذلك بفضل قرارات الحكومة وتوجيهات دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية .

كما وأكد المركز على مساندته ووقوفه الدائم إلى جانب المكتب في كافة الإجراءات التي تخدم الصحفيين وتوفير الأجواء المثلى لحرية الإعلام في فلسطين ، مشددا على الوقوف بجانب الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية الفلسطينية ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقهم خاصة حرمان الصحفيين من حرية السفر والتنقل .

من جهته ، شكر الغصين مركز الدوحة على رسالته ، واعتبر أن هذا الأمر يثبت مصداقية الحكومة في توجيهاتها التي أعلنتها مرارا بنصرتها للإعلاميين الفلسطينيين ويؤكد سعيها الدءوب لإيجاد بيئة العمل الإعلامي المناسب وتعزيز الحريات العامة والخاصة .