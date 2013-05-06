إغلاق مستشفى الهلال الأحمر بطولكرم بعد وفاة امرأة أثناء ولادتها

قال وزير الصحة برام الله بالضفة المحتلة الدكتور هاني عابدين أن وزارته قررت إغلاق مستشفى الهلال الاحمر في مدينة طولكرم وبكافة أقسامه حتى صدور قرار لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بخصوص وفاة المواطنة يارا بدوي بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها من قبل طبيبة غير حاصلة على شهادة المزاولة.

ولفت عابدين في تصريح صحفي، إلى أنه قد صدر قرار سابق بإغلاق مستشفى الهلال إلى حين تسوية أوضاعه والانتهاء من عملية البناء واكمال كافة مرافقه على اكمل وجه .

وأضاف عابدين أنه وبسبب ووجود حالة وفاة استوجب علينا اتخاذ قرار صارم بإغلاق المستشفى حفاظا على مصلحة الجميع.

وأكد عابدين أنه تم اعلام مديرية الصحة بطولكرم رسميا بهذا الإجراء الرسمي الذي يقضي بإغلاق المستشفى مضيفا إن نتائج لجنة التحقيق ستخرج في القريب العاجل وسيت اعلانها للجميع".

يُذكر ان المواطنة يارا بدوي (30 عاما) كانت قد توفيت بعد تحويلها الى مستشفى الهلال الأحمر لإجراء عملية ولادة لها والهلال الاحمر قام بتحويلها إلى مستشفى رفيديا بنابلس بعد قيام دكتورة غير حاصلة على شهادة المزاولة بإجراء عملية قيصرية لها مما تسبب بحدوث نزيف حاد أدى الى وفاتها.

فيما قامت وزارة الصحة بتحويل جثمان يارا للتشريح الطبي في مستشفى جامعة النجاح.