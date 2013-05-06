نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسيرين مصباح وأبو معليق

أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين بأن الوضع الصحي للأسير خليل مصباح أحمد موسى 33 عاما من مخيم جنين المحكوم 20 عاما أصبح صعبا للغاية بسبب معاناته من وجود أورام في الأمعاء الغليظة والقولون.

وقال محامي وزارة الأسرى رامي العلمي الذي زار الاسير خليل في سجن ايشل، حسب بيان للنادي اليوم الإنين، إن الاسير يعاني من آلام في البطن وتقيؤ وإخراج دم مع البراز، وأن عملية جراحية أجريت له في مستشفى 'أساف هورفيه' استئوصل خلالها الورم، إلا أن وضعه الصحي لم يتحسن مما يخشى أن يكون الورم خبيث.

وأفاد الأسير خليل مصباح أنه رغم إجراء العملية إلا أنه لم يطرأ تغير ملحوظ على حالته وبقيت الأوجاع كما هي.

وحول تطور مرضه، قال الأسير: انه خلال وجوده في سجن رامون قبل شهرين بدأ يشعر بدوخة وبسماع صوت رنين في أذنيه، ونقل حينها إلى مستشفى 'سوروكا' في بئر السبع وتم إبلاغه أنه يعاني من مشكلة في الشرايين، وجرى إعطاؤه دواء أسبرين بالخطأ مما تسبب له بحالة انتفاخ في كافة جسده وانتفاخ في الرئتين، ما اضطرهم إلى إعادته بشكل عاجل إلى المستشفى.

وأضاف الأسير: إنه ينتظر إجراء فحوصات له، وأن عيادة سجن ايشل سيئة جدا وأنه تعرض لتهديد من قبل طبيب العيادة بوقف الأدوية عنه إذا رفع شكوى بسبب إهمال حالته الصحية وإعطائه أدوية بالخطأ.

من جانب آخر، أفاد المحامي العلمي بأن الوضع الصحي للأسير مراد أبو معليق من غزة الذي يقبع في سجن نفحة، والمحكوم 22 سنة، سيء جدا وصعب، وتم نقله إلى مستشفى 'سوروكا' في بئر السبع لإجراء الفحوصات له، حيث يعاني من مشاكل في الأمعاء.