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شرطة رام الله تقبض على سارق محترف

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 07:56 - 06 مايو 2013
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ألقت الشرطة برام الله اليوم القبض على شخص من أصحاب السوابق ومتهم بعدة  سرقات متنوعة في رام الله .

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالشرطة والذي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه انه و بناء على شكاوى من مواطنين حول قيام مجهول بسرقة منزل و صيدلية و اجهزة خلوية من داخل المركبات باشرت شرطة المباحث العامة بالبحث و التحري و تمكنت من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص من ذوي السوابق و تمكن من إلقاء القبض عليه ، حيث اعترف بالتهم المنسوبة الية و ضبط بحوزته مواد مسروقه .

وأكد البيان انه سيتم إحالة المتهم و المضبوطات الى النيابة ألعامة لاتخاذ  الإجراءات القانونية بحقه .

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