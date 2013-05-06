شرطة رام الله تقبض على سارق محترف

ألقت الشرطة برام الله اليوم القبض على شخص من أصحاب السوابق ومتهم بعدة سرقات متنوعة في رام الله .

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالشرطة والذي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه انه و بناء على شكاوى من مواطنين حول قيام مجهول بسرقة منزل و صيدلية و اجهزة خلوية من داخل المركبات باشرت شرطة المباحث العامة بالبحث و التحري و تمكنت من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص من ذوي السوابق و تمكن من إلقاء القبض عليه ، حيث اعترف بالتهم المنسوبة الية و ضبط بحوزته مواد مسروقه .

وأكد البيان انه سيتم إحالة المتهم و المضبوطات الى النيابة ألعامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .