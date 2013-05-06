الاحتلال يعتقل عشرة شبان من محافظة بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، عشرة شبان من بينهم فتى من بيت فجار 'وهندازه' وبيت ساحور في محافظة بيت لحم بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بيت فجار جنوب بيت لحم، وداهم جنودها عددا من منازل المواطنين وفتشوها واعتقلوا كلا، من ايمن محمود طقاطقه( 36 عاما )، وايهاب احمد ثوابته( 16 عاما )، محمد احمد ثوابته( 20 عاما) ، باسل ياسين طقاطقه ( 19 عاما )، ومحمد اكرم طقاطقه( 20 عاما ).

واضاف المصدر ذاته ان الاحتلال اعتقل في ساعه متاخرة من ليلة امس على حاجز عسكري نصب على المدخل الغربي لبلدة بيت فجار، ثلاثة شبان هم: محمد انور طقاطقه (21 عاما ) ، عمر انور ثاوبته (19 عاما ) ، ومحمود عبدالله طقاطقه ( 22 عاما ) .

كما أكد المصدر انه تم ايضا اعتقال شابين من منطقة هنداره ببيت لحم هو محمد عوض عبيات 21 عاما ، واحمد جمال نبهان (23 عاما ) من منطقة وادي فريحه في مدينة بيت ساحور.