ألم التسنين.. كيف تتعامل معه؟

التسنين هو عملية بزوغ الأسنان اللبنية من اللثة إلى الفم، وتبدأ غالبا في عمر ستة شهور، وعادة ما تكون مؤلمة ومزعجة للطفل. وتشمل أعراضها الروال (وهو زيادة إفراز اللعاب) وتهيج الطفل، وصعوبة في النوم.

وهناك اعتقاد شائع خاطئ لدى الآباء وهو أن التسنين يؤدي لارتفاع درجة حرارة الطفل، وهذا ليس صحيحا، فارتفاع درجة حرارة الطفل مؤشر على التهاب فيروسي أو بكتيري قد يتصادف ترافقه مع التسنين. ولذلك إذا عانى الطفل من الحمى فتجب مراجعة الطبيب.

ولتخفيف الإزعاج الذي يعيشه الطفل يمكن اتباع الآتي: