هنية يلتقي وفد الشخصيات المستقلة لبحث ملف المصالحة

استقبل رئيس الوزراء بغزة إسماعيل هنية، اليوم الأحد، وفد تجمع الشخصيات المستقلة برئاسة منيب المصري، حيث تم بحث ملف المصالحة وضرورة العمل من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن قرار المصالحة لا رجعة عنه وأنه واجب وطني.



بدوره أكد المصري في مؤتمر صحفي عقب اللقاء على ضوروة انهاء الانقسام وتطبيق اتفاق القاهرة كما تم الاتفاق عليه، وتعجيل تشكيل حكومة وحدة ووطنية والتحضير لانتخابات تشريعية.



كما استقبل هنية وفدا من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وآخر من اتحاد المقاولين الفلسطينيين حيث دار نقاش حول الاقتصاد الفلسطيني وقضايا الإعمار خاصة وأن قطاع غزة يشهد نهضة عمرانية، وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، مشيدا بالقطاع الخاص ودوره في بناء الاقتصاد الفلسطيني.