خبير : الكابينت الإسرائيلي يتخذ أربعة قرارات بشان الملف السوري

كشف ناصر اللحام الخبير في الشأن الإسرائيلي أن أربعة قرارات ستصدر عن الكابينت الإسرائيلي المصغر الذي تداعى للاجتماع لمناقشة التطورات في الملف السوري بعد الغارة التي استهدفت سورية فجر اليوم الأحد .

لا قرار الحرب على سورية والتزام الصمت.

الجلسة خصصت للاستماع للتقارير الاستخباراتية والوساطات مع سورية .

انتشار الجيش الإسرائيلي والقوات على طول الحدود مع سوريا .

نشر مزيد من البطاريات القبة الحديدة "صفد وحيفا " في شمال فلسطين المحتلة.

وكشف اللحام أن إسرائيل تسعى لتهدئة التوتر الحاصل مع سورية خلال الساعات القادمة .

