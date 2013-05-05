التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد ترعى صلحاً عشائرياً في خانيونس

رعت لجنة الإصلاح إقليم خانيونس جنوب قطاع غزة، صلحاً عشائرياً بين عائلة الفرا إثر شجار عائلي حضر الحفل عدد كبير من وجهاء العائلة، في احتفالٍ بهيج سادته روح الإسلام العظيم من المحبة والتسامح والعفو.

وقد ألقى الشيخ والشيخ عيسى الفرا كلمة لجنة الإصلاح، وحث الجميع على الالتزام بشرع الله وشكروا العائلتين على سرعة الحل والقبول بشرع الله شاكراً كل من ساهم في حل هذه القضية.

بدوره, ألقى علي الفرا كلمة عن المتخاصمين شكر فيها لجنة الإصلاح وكل من ساهم في الحل من رجال الإصلاح، وثمن دور حركة الجهاد الاسلامي ولجنة الإصلاح التابعة لها على دورها في إصلاح ذات البين وسرعة التحرك لحل المنازعات بين الناس.

من ناحيته، شكر الشيخ محفوظ الفرا أبناء العائلة على سرعة القبول بالحل، وأكد أن لجان الإصلاح تعمل بكل طاقتها لحل المنازعات بين الناس وأكد أن مسئول اللجنة العامة للإصلاح والتواصل الشيخ تحسين الوادية ابو وسيم يتابع العمل اليومي لجمع اللجان ويحثهم على سرعة الاستجابة لطلبات الناس وعدم المماطلة وحل القضايا بسرعة على أساس شرع الله الحنيف.