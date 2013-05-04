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قائد كتيبة غزة: كمية الصواريخ انخفضت والهدوء يتحقق بالردع‏

  • ترجـمة خـاصة - فلسطين اليوم
  • 06:15 - 04 مايو 2013
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قال ما يسمى بقائد كتيبة غزة في الجيش "الإسرائيلي" المتمركزة حول القطاع العميد ميكي أدلشتين، إن جيش الاحتلال يبقي بزمام الأمور بيده للرد عسكرياً ضد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وأضاف، خلال كلمة ألقاها في "سديروت": بعد انتهاء عملية عامود السحاب ( السماء الزرقاء) انخفضت كمية الصواريخ التي تطلقها الفصائل من غزة بنسبة 50% ولكن في نهاية الأمر فان تحقيق الهدوء مع غزة يتم فقط عبر  قوة الردع.

أما الناطق باسم جيش الاحتلال العميد يوأف موردخاي  تطرق للموضوع الايراني وقال "للجيش الإسرائيلي خطط متنوعة الجبهات، فنحن نبذل جهود جبارة ومن ضمنها جهود حول الملف الإيراني".

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