العثور على الجندي « الإسرائيلي » المفقود

عثرت مجموعة من المتنزهين الإسرائيليين على الجندي ريمن ساديه من مستوطنة مودعين , وقد عثر عليه في الجليل الغربي عندما كان يتنزه وقد ابلغه المتنزهين بأن الشرطة تبحث عنه فعلي الفور ابلغ الشرطة بأنه غير مفقود.

وكانت القناة العبرية الثانية عبر صفحتها على "فيسبوك" صورة لجندي اسرائيلي مفقود منذ يومين، داعية الإسرائيليين للإبلاغ عنه حال رؤيته.

وقالت القناة العبرية إن "الجندي المفقود يبلغ من العمر (19 عاماً) من سكان مستوطنة (موديعين) غرب مدينة رام الله"، مشيرة إلى أنه هرب من قاعدته العسكرية الثلاثاء الماضي واستقل حافلة الى مكان مجهول.