ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

العثور على الجندي « الإسرائيلي » المفقود

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 09:02 - 02 مايو 2013
مشاركة

عثرت مجموعة من المتنزهين الإسرائيليين على الجندي ريمن ساديه من مستوطنة مودعين ,  وقد عثر عليه في الجليل الغربي عندما كان يتنزه وقد ابلغه المتنزهين بأن الشرطة تبحث عنه فعلي الفور ابلغ الشرطة بأنه غير مفقود.

وكانت القناة العبرية الثانية عبر صفحتها على "فيسبوك" صورة لجندي اسرائيلي مفقود منذ يومين، داعية الإسرائيليين للإبلاغ عنه حال رؤيته.

وقالت القناة العبرية إن "الجندي المفقود يبلغ من العمر (19 عاماً) من سكان مستوطنة (موديعين) غرب مدينة رام الله"، مشيرة إلى أنه هرب من قاعدته العسكرية الثلاثاء الماضي واستقل حافلة الى مكان مجهول.

متعلقات