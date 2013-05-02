التواصل الجماهيري والإصلاح تزور عدد من قيادات الشرطة والأمن الداخلي

زار وفد كبير من لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي مسئول العلاقات العامة في الأمن الداخلي العقيد محمود مسعود، استمراراً لحملة التواصل مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وكان في استقبال الوفد العقيد محمود مسعود أبو احمد وعدد من قيادة الأمن الداخلي, حيث رحب العقيد بالوفد، وثمن الزيارة لما لها من دلائل كبيرة في لم الشمل ونشر روح المحبة والتزاور والتسامح وأكد على توثيق التعاون بين الأمن الداخلي ولجان الإصلاح والتواصل لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

بدوره الشيخ شعبان أبو غنيمة نقل تحيات القيادة في الداخل والخارج ممثلة بأمينها العام الدكتور رمضان شلح ومسئول الساحة الدكتور محمد الهندي وتحيات مسئول اللجنة العامة تحسين الوادية وشكر لهم حسن الاستقبال وأكد على أهمية التعاون بين لجنة التواصل والإصلاح والأمن الداخلي لخدمة أبناء شعبنا وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال.

من جهته الشيخ جمعة صيام منسق النيابة في اللجنة أكد أن الزيارات ستستمر لما فيها من مصلحة لأبناء شعبنا الفلسطيني.

من جهة أخرى قام وفد كبير بزيارة مدير عام التدريب في قطاع غزة العقيد خليل قزعاط في مكتبه بحضور عدد من الضباط وضباط الصف في دائرة التدريب العام.

حيث رحب العقيد بالوفد وثمن هذه الزيارة الكريمة التي تزيد الألفة والمحبة .

بدوره المهندس مصطفى الحطاب شكر حسن الاستقبال وأكد على أن هذه الزيارات ستستمر حتى تشمل كل مؤسسات شعبنا الفلسطيني الأمنية والخدماتية.