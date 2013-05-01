الاتحاد العربي للصحافة يفتح باب الانتساب

أعلن الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية في دولة فلسطين عن فتح باب العضوية لعام 2014 للمرة الأولي للحصول على بطاقة الاتحاد لسنة 2014 وسيتم استقبال الطلبات للدفعة الأولي ابتداء من يوم الأربعاء 1 مايو 2013 حتى يوم الخميس 9 مايو من نفس السنة.

وطلب التالي للحصول على العضوية :

• إرسال السيرة الذاتية بالعربية مع صورة شخصية و نسخة من صورة الهوية الشخصية ، وكتاب أثبات مهنة من المؤسسة التي يعمل بها طالب العضوية ، إلى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

بعد إعلان الموافقة الرسمية على العضوية من قبل مجلس الإدارة ولجنة شئون الأعضاء يقوم العضو بدفع رسوم الاشتراك والتي تم تحديد قيمتها المالية في 50$.

• يقوم الاتحاد بإرسال بطاقة العضوية بالبريد العادي و يصبح من حق العضو التمتع بكافة مميزات العضوية وهي كالأتي.

• يحصل العضو على بطاقة عضوية الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية المعترف به في كافة الجهات الرسمية والأهلية.

• يتولى الاتحاد مهمة الدفاع عن العضو من الناحية القانونية والإعلامية وتبنى قضيته في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية.

• يشارك العضو في أنشطة الاتحاد المتنوعة ( دورات – برامج تدريبية – منح – ندوات ومؤتمرات) برسوم مخفضة، ويحدد مجلس الإدارة نسبة التخفيض على الأعضاء.

• الحصول على النشرات المطبوعة والدوريات التي يصدرها الاتحاد مجانا.

• يساهم الاتحاد في نشر السيرة الذاتية والتجربة المهنية للأعضاء وإرسالها إلى الجهات المختصة كوسيلة لإيجاد فرص عمل جديدة ومتطورة.

• يساعد الاتحاد الأعضاء في الحصول على بيانات الاتصال بالخبراء والمستشارين وأصحاب الاختصاص في المجال.

• من حق العضو الاطلاع على نتائج الدراسات والبحوث والإحصائيات التي يصدرها الاتحاد بشكل دوري والتي لا تكون متاحة للأفراد العاديين.

• إمداد الأعضاء بالمعلومات المتعلقة بتطور المهنة من الناحية المهنية والتقنية أول بأول.

• التعرف على أجندة أعمال الاتحاد وأنشطته وأسبقية المشاركة فيها.