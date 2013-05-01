سلطات الاحتلال تمنع محامي نادي الأسير من زيارة المعتقل الزغل

منعت سلطات الاحتلال محامي نادي الأسير من زيارة المعتقل المصاب سلام الزغل، وذلك بعد وصوله لمستشفى 'بيلسون' صباح أمس عقب إطلاق جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز زعترة جنوب نابلس النار عليه بعد مقتل مستوطن بالطعن.

وجاء في بيان للنادي، فأن مصلحة السجون أبلغت المحامي بأن المعتقل الزغل ممنوع من لقائه وسوف تزوده بأمر المنع لاحقا مؤكدة أن المعتقل ما زال تحت تأثير التخدير، وستقوم لاحقا بإصدار تقرير طبي مفصل حول حالته الصحية وتزويده به.

وأكد نادي الأسير أنه سيقوم بتقديم استئناف على قرار المنع حتى يتمكن أخيرا من زيارة الزغل.