توغل محدود شرق خانيونس واستهداف لمراكب الصيادين بغزة

فتحت الزوار الحربية "الإسرائيلية"، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل المنطقة الشمالية الغربية لقطاع غزة، فيما توغلت جرافات الاحتلال بشكل محدود على أطراف البلدات الشرقية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الزوارق المتمركزة في عرض سواحل منطقة السودانية أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين بكثافة وأجبرتهم على الانسحاب إلى مسافة تقل عن ميل واحد فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في مراكب الصيادين الذين غادروا بمراكبهم البحر إلى الشواطئ.

وتقوم الزوارق الحربية الإسرائيلية بشكل شبه يومي بعمليات استهداف للصيادين قبالة سواحل القطاع، وذلك بعد أن قلصت مساحة الصيد من 6 أميال، بناءً على اتفاق تهدئة ما بعد عدوان كانون الثاني 2012، لتعيدها إلى 3 أميال تلاحق فيها الصيادين لنحو ميل واحد فقط.

وفي ذات السياق، توغلت جرافات الاحتلال على أطراف البلدات الشرقية لخانيونس، انطلاقًا من البوابة العسكرية المقابلة لحي النجار على أطراف بلدة خزاعة الشرقية، وباشرت بأعمال تجريف وتمشيط داخل أراضي وممتلكات المواطنين.

وذكر شهود عيان، أن طائرات مروحية واستطلاع كانت تحلق بصورة منخفضة في المنطقة، تزامناً مع التوغل بالمنطقة.