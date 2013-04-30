مستوطنون يهاجمون قرية بورين ويضرمون النار في جبالها

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، قرية بورين جنوب نابلس، للمرة الثالثة خلال هذا اليوم، وحاصروا منزل أحد المواطنين.

وقال شهود عيان إن المئات من مستوطني 'براخا' هاجموا القرية من الجهة الجنوبية، وحاصروا منزل المواطن بشير الزبن الواقع على أطرافها، ورشقوه بالحجارة وحاولوا اقتحامه، إلا أن الأهالي الذين هبوا للدفاع عن قريتهم والتصدي للمستوطنين حالوا دون ذلك.

وأضاف أن المستوطنين أضرموا النار في الجبال المحيطة بالقرية، حيث لا زالت مشتعلة حتى إعداد هذا الخبر، مشيرا إلى أن حاجز زعترة، جنوب نابلس، يشهد في هذه الأثناء تجمعا لمئات المستوطنين.