بعد حرائق الشموع ..توزيع 3 آلاف "شاحن كهربائي شمال القطاع

أطلق نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في محافظة شمال قطاع غزة حملة تستهدف توزيع 3 آلاف "شاحن كهربائي" على الأسر الفقيرة بقيمة مالية وصلت إلى 30 ألف دولار, بمساهمة ودعم من قيادات حركة حماس وتجمع لجنة المؤسسات الخيرية في شمال القطاع.

ومن جهته أكد النائب بالمجلس التشريعي الدكتور يوسف الشرافي أن الحملة تستهدف إعانة الأسر الفقيرة والتي لا تمتلك قوت يومها على أضاءت بيوتها "بالشواحن الكهربائية" بدلاً من "الشموع" التي تسببت مؤخراً بحرائق وضحايا بيوت المواطنين في ظل أزمة انقطاع الكهرباء وكذلك مساعدة أبنائها الذين يدرسون في مرحلة الثانوية العامة على الدراسة من خلال توفير هذه الإنارة لهم .

وتقدم النائب الشرافي بالشكر والتقدير لكل المساهمين في دعم الحملة من قيادات حركة حماس ولجنة تجمع المؤسسات الخيرية وكل أهل الخير الذين حملو هم أبنا شعبهم وخاصة هذه الأسر المستورة والفقيرة.

ويشار أن حملة توزيع 3 آلاف شاحن كهربائي على الأسر الفقيرة ستبدأ فعلياً يوم الخميس المقبل بمشاركة كافة نواب كتلة التغيير والإصلاح عن دائرة محافظة شمال غزة.