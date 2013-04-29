الخليل: طفل في الصف السادس مؤهل للالتحاق بالجامعة

كرم رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل نبيل الجعبري اليوم الإثنين، الطفل يحيى أبو جويعد، بتقديم هدية مالية رمزية له ومنحه بطاقة طالب جامعي تمكنه من التسجيل في بعض مساقات السنة الأولى في قسم الرياضيات مع بداية العام الجديد ليكون أصغر طفل يدخل مقاعد الجامعات الفلسطينية.



واستمع الجعبري لإبداعات الطفل المذكور في مجالات الرياضيات، ووعد بتقديم كل الدعم الممكن لتشجيع موهبته.



وشكر والدا الطفل رئيس مجلس أمناء الجامعة على اهتمامه ودعمه لطفلهما ومنحه فرصة الالتحاق بالجامعة التي تخرجا منها، منوهين إلى أن مؤسسات أخرى سارعت لاحتضان ابنهما يحيى، غير أنهما يصران على أن يتعلم في جامعتهما التي تخرجا منها لما لها من امتيازات في رعاية الموهوبين.



ومن الجدير ذكره أن جامعة الخليل اكتشفت موهبة الطفل منذ حوالي شهر تقريبا وتابعت مهاراته التي أثبت حسب ما أكد قسم الرياضيات في الجامعه "أنه قادر على أن يكون أصغر طفل يدخل مقاعد الجامعات الفلسطينية".



يشار إلى أن الطّفل يحيى طالب في الصف السادس الأساسي من قرية المجد، وهو متفوق في الرياضيات وبإمكانه أن يضرب أي عددين من خانتين وأن يحل مسائل في الرياضيات تفوق عمره الزمني بشكل ملحوظ، عدا عن اشتقاقه لقوانين خاصة في الرياضيات وقدرته على إجراء عمليات التفاضل والمربعات السحرية ونظرية الأعداد، ويمكنه أن يعطي يوم الميلاد من تاريخ الولادة بأقل من دقيقة، كما خضع الطفل للعديد من اختبارات الذكاء للراشدين وكان دائما يعطي نتائج تدل على عبقريته، ما أبهر المختصين في قسم الرياضيات بقدراته المميزة.