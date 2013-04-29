المتسللون لا يزالون يتدفقون على إسرائيل رغم انتهاء الجدار الفاصل مع مصر

نقلت وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية، بيانا صادرا عن الجيش الإسرائيلى أمس الأحد، يفيد بأنه تمكن من اعتقال خلال هذا الشهر "أبريل" 4 متسللين أفارقة، نجحوا فى تسلق واجتياز الجدار الحدودى الإسرائيلى مع مصر، رغم انتهاء تشييده مؤخرا.



وأوضح الجيش الإسرائيلى، أن هذه هى أول عملية تسلل يرصدها منذ استكمال بناء الجدار، والذى يبلغ ارتفاعه ما يزيد عن خمسة أمتار.



وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلى أشار إلى رصد المتسللين خلال تسلقهم الجدار، وأرسل على الفور قواته التى قامت باعتقالهم فى منطقة التسلل، ونقلتهم إلى موقع احتجاز فى منطقة "شهرايئم".



وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" إن هذه الحادثة لا يمكن أن توصف بالوحيدة خلال هذا الشهر، فقد نجح خمسة متسللين أفارقة آخرين فى اجتياز الجدار، والدخول إلى إسرائيل.



وتقدر مصادر فى الجيش الإسرائيلى استمرار محاولات تجاوز الجدار حتى بعد استكمال بنائه، سواء من تحت الجدار أو من فوقه.



الجدير بالذكر، أن الجدار فى المراحل الأخيرة من البناء، ومن ثم سينتقل الجيش لبناء جدار آخر على الحدود الشمالية بين إسرائيل وسوريا.