نقابة العاملين في 'خضوري' تعلق إضرابها

أعلنت نقابة العاملين في جامعة خضوري بطولكرم، تعليق الإضراب في الجامعة، وذلك لإنجاح مساعي رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج لتلبية مطالبهم.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد نقابة العاملين في الجامعة وفعاليات محافظة طولكرم.



واستمع الأعرج إلى مطالب نقابة العاملين في جامعة خضوري، مؤكدا حرص الرئيس والرئاسة على استمرار العملية التعليمية، والتفهم الكامل لمطالب العاملين، مشيرا إلى أنه سيقوم بنقل مطالب النقابة إلى وزير التعليم العالي، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.