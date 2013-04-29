الشعبية تدعو لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لوضع قرار الرئيس محمود عباس ببدء المشاورات لتشكيل حكومة الكفاءات المؤقتة موضع التنفيذ في إطار التطبيق الشامل لاتفاق القاهرة أيار 2011 بالرعاية المصرية .

واعتبرت الجبهة الشعبية في تصريح لها، دعوة الرئيس عباس العاجلة لانعقاد الاطار القيادي هو المدخل المناسب والضروري للخروج بالساحة الفلسطينية من دوائر المراوحة وادارة الانقسام ويرسي الاساس الوطني والديمقراطي لاستعادة الوحدة الوطنية، باعتبارها الشرط الذي لا غنى عنه على الاطلاق لترسيخ النضال الوطني التحرري وانتزاع حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس بقيادة م ت ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة اماكن تواجده.