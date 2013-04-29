140 طناً من الأدوية والمواد الطبية تصل غزة اليوم

من المقرر أن تصل، ظهر اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة الدفعة الأولى من المكرمة الملكية الطبية السعودية التي تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين ريال سعودي، وهي عبارة عن نحو 140 طناً من الأدوية والمواد الطبية المختلفة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة غزة، الدكتور أشرف القدرة، في تصريح صحفي: هذه المكرمة جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. مبيناً أن وزارته تنسق مع الجانب المصري لاستقبال الدفعة الأولى من المكرمة السعودية في مطار العريش الدولي.

ولفت القدرة إلى أن وفداً دبلوماسياً سعودياً يضم 16 شخصية سيصل إلى قطاع غزة قادماً من القاهرة، وأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك للإعلان عن تنفيذ المرحلة الأولى من مكرمة خادم الحرمين.

وأشار الناطق باسم صحة غزة، إلى أن المكرمة الملكية السعودية ستحول بكاملها إلى قطاع غزة على دفعات متساوية خلال 14 يوماً ابتداءً من اليوم.