إغلاق منشأة تجارية في الخليل بعد كشف تزويرها لـ 8 أطنان من الشاي

كشفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية وجهاز الأمن الوقائي وبمشاركة وزارة الصحة في مدينة الخليل، اليوم الأحد، عن قيام أحد التجار في المدينة بتزوير 8 طن شاي تالف وفاسد يود طرحها في السوق على أنها صالحة للاستهلاك.

وبين تقرير العمل المشترك أن عملية الكشف تمت وفقاً لمعلومات وردت من قبل جهاز الأمن الوقائي تفيد بوجود مخزن يحتوي على بعض المواد التي يعتقد بأنها تضر بصحة وسلامة المواطنين، حيث تمكنت الطواقم من الوصول إلى مصدر الشاي وضبط التاجر متلبسا في هذه العملية حيث كان يقوم بتعبئة الشاي ليتم لاحقاً طرحه في السوق على أنه صالح للاستهلاك، كما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وبين التقرير أن التاجر قام بتعبئة نصف طن من تلك الكمية التالفة والفاسدة داخل مغلفات تحمل تواريخ صلاحية جديدة ومازال التحقيق جاري مع المزور من قبل الضابطة الجمركية للوقوف على تفاصيل العملية، وبين التقرير أن الطواقم تمكنت من مصادرة الكمية ووضعها في مخازن الضابطة الجمركية، وإغلاق المنشاة التجارية بالشمع الأحمر.

وأكد مدراء المؤسسات المشاركة كل من مدير الاقتصاد والضابطة والأمن الوقائي والصحة أن طواقم العمل المشتركة ستكون بالمراصد لمن يحاول أو يقوم بالمتاجرة بالمواد والسلع التي تلحق الضرر بصحة وسلامة المواطنين، ولن تتردد في ملاحقة هؤلاء أينما كانوا، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ضمن منظومة العمل المشترك مع النيابة العامة للجرائم الاقتصادية.

وشكرت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين الذين يبادرون بالإبلاغ عن المنتجات الفاسدة والتالفة ومنتهية الصلاحية ومنتجات المستوطنات.