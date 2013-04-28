وقفة احتجاجية لأهالي بيت جالا ضد إقرار بناء الجدار في 'كريمزان'

نظم العشرات من أهالي مدينة بيت جالا، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية ضد قرار المحكمة الإسرائيلية بالسماح لسلطات الاحتلال ببناء الجدار الفاصل في منطقة'وادي كريمزان'.

وطالب الأهالي المجتمع الدولي التدخل سريعا لإيقاف المخططات والإجراءات الاحتلالية لبناء الجدار الفاصل على أراضي 'وادي كريمزان' غرب بيت جالا الذي من شأنه أن يعزل أهالي بيت جالا عن أراضيهم الزراعية، كما سيوقف الامتداد العمراني للمدينة وسيعزلها عن محيطها الجغرافي والفلسطيني'.

وأشار رئيس بلدية بيت جالا نائل سلمان إلى أنه تم تسليم راعي كنيسة البشارة الكاثولوكية في بيت جالا رسالة لكي يرسلها إلى قداسة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان 'يدعوه فيها بالوقوف إلى جانب أهالي بيت جالا للحفاظ على أراضيهم ومنع إقامة جدار الفصل العنصري الذي سيهدد وجود أهالي المدينة من مسلمين ومسحيين وسيؤدي إلى تهجيرهم إلى خارج الوطن'.

يشار إلى أن الجدار الفاصل في حال تم بناءه في منطقة وادي كريمزان سيعزل ما يزيد عن 3 آلاف دونم من أراضي مدينة بيت جالا أي ما تعادل مساحة بيت جالا الحالية، ناهيك عن وجود عدة مناطق سيتم بناء الجدار فيها مثل منطقة المخرور، ووجود أوامر بهدم العديد من المنازل الواقعة ضمن حدود البلدية.