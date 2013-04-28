تحذيرات من تفاقم أزمة الغاز بغزة

حذر رئيس جمعية أصحاب شركات الوقود والبترول والغاز في قطاع غزة محمود الشوا ، من خطورة تفاقم أزمة غاز الطهي في القطاع.

وقال الشوا: 'الأزمة مستمرة وتتفاقم يوما بعد يوم، ووصلت إلى درجة من الصعب حلها'

وأضاف، 'منذ عام ونصف لا يوجد مخزون في محطات الغاز البالغ عددها 22 محطة'، منوها إلى أن ما يدخل خلال الخمسة أيام التي يفتح فيها معبر كرم أبو سالم لا يكفي لاحتياجات القطاع.

وأوضح، أن ما يدخل عن المعبر يوميا يتراوح ما بين 130 إلى 170 طنا، وأن حاجة القطاع اليومية هي 250 طنا وبشكل مستمر.

وشدد الشوا، على أن ارتفاع عدد أيام إغلاق المعبر تزيد من الأزمة وتضاعفها، محذرا من انعكاس هذه الأزمة على الخدمات المستشفيات والمخابز ومزارع الدواجن.

ودعا إلى فتح المعبر ستة أيام بدلا من خمسة، لافتا إلى أن غاز الطهي لا يدخل ضمن قوائم السلع والمواد الخام الممنوعة من الدخول إلى القطاع.