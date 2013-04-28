التواصل الجماهيري للجهاد برفح ضيافة آلـ الطبش

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي لقاء في ديوان عائلة الطبش في إطار سعيها المتواصل لتعزيز العلاقات مع كافة فئات المجتمع في جميع المجالات واستمرار لحملة الوفاء للعائلات في منطقة البحر غرب رفح.

وضم الوفد , الأستاذ أبو الأديب الدربي والشيخ أبو فراس أبو زيد والشيخ أبو أحمد الأخرس والشيخ أبو أكرم ألشمالي والشيخ أبو رجب المصري والأستاذ إيهاب شعت وعدد من قيادات وكوادر اللجنة.

وكان في استقبال الوفد الزائر المختار إبراهيم حسين الطبش وعدد من أبناء العائلة حيث رحبوا بالوفد الزائر شاكرين هذه الزيارة ومثمنين دور حركة الجهاد الإسلامي على كافة الأصعدة ودور الحركة الريادي في التواصل مع الجماهير الفلسطينية في جميع المجالات وخاصة الاجتماعية ونشر روح التزاور والمحبة والتسامح.

وتحدث الشيخ أبو أحمد الأخرس عن دور هذه الزيارات في نشر الحب والوفاء والتسامح بين أبناء العائلات ودور المخاتير في إصلاح ذات البين سائلا المولي أن يكون في ميزان حسناته.

وأكد الأستاذ أبو الأديب الدربي مسئول لجنة التواصل برفح على استمرار الزيارات حتى تشمل كافة المخاتير ضمن حملة محبة ووفاء وتم تقديم درع محبة ووفاء للمختار أبو خالد تقديرا لجهوده.