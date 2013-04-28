القيادي البطش: الاحتلال أرسل لعباس رسالتين فور إعلانه البدء في تشكيل الحكومة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش ، أن الاحتلال الإسرائيلي وفور إعلان الرئيس محمود عباس لبدأ المشاورات في تشكيل حكومة توافق وطني أرسل عدة رسائل تهدف لثني الرئيس عن المصالحة وطي صفحة الانقسام.

وقال القيادي البطش، في تصريح له عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، اليوم الأحد :"إن رسائل الاحتلال أُرسلت بلغتين الأولى :"لغة العدوان عبر استهداف مواقع للمقاومة الفلسطينية لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ولكتائب المقاومة الوطنية"، والثانية :"رغبتها -إسرائيل- بعقد لقاء قمة رباعية للضغط على الرئيس لتثنيه عن المصالحة وطي صفحة الانقسام الذي نخر قوى شعبنا الصابر".

وعن إعلان الرئيس عباس قال القيادي البطش، :"إن إعلان الرئيس أمر مرحب به وبداية لمارثون نصف الخطوة الأخيرة من العد التنازلي للقفز من مركب الانقسام المسيء لشعبنا وقضيتنا العادلة إلى سفينة المصالحة التي توصلنا جمعينا إلى شاطئ الوحدة الوطنية.

وأضاف إن إعلان الرئيس يهدف لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتطبيق اتفاق القاهرة بملفاته الخمسة وأبرزها بناء المرجعية الواحدة لـ (م-ت-م) وبرنامجها السياسي والاستمرار في مقاومة الاحتلال الصهيوني.

وتابع القيادي في الجهاد قوله :"إن اللغط الذي صاحب الإعلان من مختلف الإطراف لا لزوم له لاسيما وأنه إعلان عن بدء مارثون نصف الخطوة وليس نهايتها وبشكل طبيعي لن يشكل الرئيس أبو مازن أي حكومة دون التشاور مع الإطار القيادي المؤقت وبرعاية مصرية كريمة، مؤكداً، على الرعاية والدور المصري لإنجاز ملف المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.