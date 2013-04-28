بالفيديو: لكمة قاتلة من لاعب .. تُغرق حكماً في الدماء

الاعتداء على الحكم بات أمراً مُعتاداً في ملاعب كرة القدم في العالم، وقلّما يمر أسبوع دون مشاهدة حوادث من هذا القبيل، إلا ما حدث في إحدى مباريات الدوري الإندونيسي فاق التصور، ومثّل نقطة سوداء في تاريخ كرة القدم، بعدما غرق أحد الحكام في دمائه في أعقاب تعرضه للكمة عنيفة.

الحادثة وقعت خلال مباراة بين فريقي "برسيوا وامينا" و"بيليتا باندون"، وتحديداً حينما احتسب الحكم ركلة جزاء ضد الفريق الأول عند الدقيقة "80" من اللقاء، ومن خلال التصوير التلفزيوني يبدو قرار الحكم صحيحاً ولا غبار عليه.

لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للاعبي "وامينا" إذ هجم أحدهم بسرعة مجنونة على الحكم ووجه له لكمة عنيفة في وجهه، أفقدته توازنه وأغرقت قميصه "الأصفر" بالدماء.

ورغم أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتيح للحكم إلغاء المباراة في حال تعرضه لأي اعتداء إلا أنه لم يفعل ذلك، وطلب من الحكم الرابع إكمالها من حيث توقفت، وقبل ذلك أشهر بطاقة حمراء في وجه اللاعب المُعتدي.