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100 سجين الآن يضربون عن الطعام فى جوانتانامو

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 16:50 - 27 ابريل 2013
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زاد عدد المضربين عن الطعام بين السجناء فى معتقل جوانتنامو، حيث أعلن الليفتنانت كولونيل سامويل هاوس اليوم السبت، أن مائة من أصل 166 سجينا فى القاعدة الأمريكية انضموا إلى الإضراب عن الطعام.

وأضاف أن تسعة عشر تلقوا مغذيات سائلة عبر أنبوب من الأنف لمنع فقدان الوزن بصورة كبيرة تهدد الحياة. وقال هاوس إن خمسة منهم يخضعون للملاحظة فى المستشفى لأنهم لا يعانون أية أوضاع تهدد الحياة.

وقال محامون عن المعتقلين إن الجيش يخفض عدد المضربين عن الطعام.

وبدأ السجناء الإضراب عن الطعام فى فبراير الماضى للاحتجاج على الأوضاع فى السجن والحبس لأجل غير مسمى.

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