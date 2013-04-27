شارع جديد لخدمة المستوطنين على حاجز قلنديا بتمويل أمريكي

كتب موقع "واللا" العبري الإلكتروني إنه من المتوقع أن يبدأ هذا الأسبوع أعمال شق شارع جديد، يشتمل على نفق وجسر بداعي تسهيل حركة الفلسطينيين على حاجز قلندية، علما أنه يخدم المستوطنين أيضا، ومن المحتمل أن يتضمن مسلكا خاصا للمستوطنين وحدهم في الأراضي الفلسطينية.

وجاء أن الشارع يحمل رقم "45"، ومن المفترض أن يوفر حرية الحركة للفلسطينيين القادمين إلى رام الله من الجنوب، أو الخارجين منها باتجاه الشمال الشرقي.

وبحسب "واللا" فإن الشارع الذي يفترض أن يكون حل ملائما للفلسطينيين، فإنه يناسب المستوطنين اليهود، حيث يمكن استخدامه من قبل المستوطنين المسافرين من شارع التفافي رام الله إلى شارع "443" وبالعكس، وبذلك يقصر الشارع مدة سفر المستوطنين بشكل ملموس المتجهين إلى القدس و"غفعات زئيف" من مستوطنات "عوفرا" و"بيت إيل" وشيلا"، ومستوطنات أخرى.

ونقل الموقع عن وزير الأشغال العامة الفلسطيني قوله إن تمويل المشروع قرب مخيم قلندية يأتي من قبل "USAID" التابع للإدارة الأمريكية، ويتم بالتنسيق مع إسرائيل.

وتقدر تكلفة الشارع "45" بنحو عشرات ملايين الشواقل، وهو جزء من مخطط أكبر من قبل الوكالة الأمريكية. كما لفت الموقع إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المشروع يتضمن مسلكين منفصلين، أحدهما يصل إلى شارع 443 ويخدم المستوطنين اليهود فقط، وذلك بسبب منع الفلسطينيين من العبور في الشارع 443، بينما يخدم المسلك الثاني الداخلين والخارجين من رام الله.