الأمم المتحدة: العراق يقف على مفترق طرق و يتجه نحو المجهول

اعتبر ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر ان "البلاد تقف عند مفترق طرق وتتجه نحو المجهول ما لم تتخذ اجراءات "حاسمة وفورية" لوقف انتشار العنف".

وقال كوبلر في بيان ان "البلاد تقف عند مفترق الطرق وتتجه نحو المجهول ما لم تتخذ اجراءات حاسمة وفورية وفعالة لوقف دوامة العنف من الانتشار بشكل اوسع".

واضاف "ادعو جميع الزعماء الدينيين والسياسيين للاحتكام الى ضمائرهم واستخدام الحكمة فلا يدعوا الغضب ينتصر على السلام"، معتبراً ان "قادة البلاد يتحملون مسؤولية تاريخية في تولي زمام الامور والقيام بمبادرات شجاعة كالجلوس معاً".

ولليوم الرابع على التوالي، تواصلت اعمال العنف المرتبطة بحادثة الحويجة، حيث قتل 50 متظاهرا وثلاثة عسكريين خلال اقتحام اعتصام سني معارض لرئيس الوزراء.