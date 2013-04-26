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حريق في أحدى المستشفيات الروسية يودي بحياة 38 شخصاً

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 13:43 - 26 ابريل 2013
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لقي 38 شخصًا حتفهم جراء حريق اندلع في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية قرب العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم الجمعة

وذكر مسئولون بوزارتي الصحة والطوارئ أن الحريق الذي اندلع في الثالثة من فجر اليوم بالتوقيت المحلي قد التهم أجزاء واسعة من المستشفى المكون من طابق واحد، ما أدى إلى تصاعد سحابة كثيفة من الدخان غطت سماء المنطقة وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.

وأكدت المصادر أن مريضة واثنان من المرضى قد تمكنوا من الهرب، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 12 جثة على الأقل من الضحايا، وجاري مواصلة البحث عن بقية الجثث.

ولم تتضح إلى الآن أسباب الحريق ، غير أن التقارير الأولية قد رجحت أن يكون ناجما عن ماس كهربائي، بينما تم إعلان يوم غد السبت كيوم حداد عام في روسيا على ضحايا الحريق.

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