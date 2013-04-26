هيئة المعابر و الحدود تضبط 3 أنفاق لتهريب الممنوعات

ضبطت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة 3 أنفاق حدودية على الجانب الفلسطيني من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبيّنت الهيئة أن قواتها ضبطت 3 أنفاق تتجاوز حواجزها الأمنية بكيلو متر، وتستخدم في تهريب الممنوعات إلى قطاع غزة.

وأوضح الرائد أنور زعرب مدير هيئة الحدود أن قوة توجهت الى منطقة البرازيل بعد ورود معلومات تفيد بوجود نفق راجع في مشتل زراعي يعود للمواطن"أ . ط" ويستخدم في تهريب الممنوعات.

وفي سياق متصل تمكنت هيئة الحدود من ضبط كمية كبيرة من الدخان أثناء تهريبه من أحد الأنفاق وضبط كمية أخرى أثناء تهريبها من المنطقة الشرقية وذلك يوم الأربعاء الموافق 24/4/2013م.