ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مقتل 10 من الشرطة العراقية بالمواصل

  • بغداد - فلسطين اليوم
  • 15:31 - 25 ابريل 2013
مشاركة

قتل 10 من رجال الشرطة على الأقل في اشتباكات مع مسلحين في الموصل شمال العراق، الخميس 25 أبريل/نيسان حسب ما نسبته وكالة "رويترز" لمصادر عسكرية في العراق.

واشتباكات اليوم هي استمرار لأعمال العنف لليوم الثالث على التوالي والتي تفجرت بعد أن اقتحمت القوات العراقية ساحة خيام لمحتجين سنّة في الحويجة قرب كركوك على بعد 170 كيلومترا شمالي بغداد.

في الوقت نفسه، أفادت مصادر لـ"العربية" أن عشائر كركوك بدأت بتشكيل جيش أطلق عليه "جيش عشائر كركوك" مهمته الدفاع والتصدي لهجمات الجيش العراقي.

ويعزز الجيش العراقي من قواته في محيط ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين لإخراج مسلحين تقول الحكومة العراقية إنهم سيطروا على المدينة.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين مسلحين وقوات الجيش التي استخدمت الطائرات المروحية في قصف بعض المنازل في منطقة سليمان بيك.

 

المصدر: العربية نت

متعلقات