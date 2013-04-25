مقتل 10 من الشرطة العراقية بالمواصل

قتل 10 من رجال الشرطة على الأقل في اشتباكات مع مسلحين في الموصل شمال العراق، الخميس 25 أبريل/نيسان حسب ما نسبته وكالة "رويترز" لمصادر عسكرية في العراق.

واشتباكات اليوم هي استمرار لأعمال العنف لليوم الثالث على التوالي والتي تفجرت بعد أن اقتحمت القوات العراقية ساحة خيام لمحتجين سنّة في الحويجة قرب كركوك على بعد 170 كيلومترا شمالي بغداد.

في الوقت نفسه، أفادت مصادر لـ"العربية" أن عشائر كركوك بدأت بتشكيل جيش أطلق عليه "جيش عشائر كركوك" مهمته الدفاع والتصدي لهجمات الجيش العراقي.

ويعزز الجيش العراقي من قواته في محيط ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين لإخراج مسلحين تقول الحكومة العراقية إنهم سيطروا على المدينة.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين مسلحين وقوات الجيش التي استخدمت الطائرات المروحية في قصف بعض المنازل في منطقة سليمان بيك.

المصدر: العربية نت