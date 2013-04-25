عشرات الإصابات في مواجهات بالقدس المحتلة

اندلعت مواجهات عنيفة ظهر اليوم الخميس، بين طلبة فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، جراء القاء قوات الاحتلال لمجموعة من قنابل الغاز المسيل للدموع على مدرستي 'بنات أبو ديس الثانوية' و'ذكور أبو ديس الأساسية' الواقعة شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية إصابة العشرات من الطلاب والطالبات بالاختناق جراء إلقاء قنابل الغاز.

وأضافت المصادر أن الشاب أنس إبراهيم أبو هلال (١٧ عاما) أصيب في قدمه بالرصاص، وتم نقله للعلاج في مستوصف أبو ديس التابع لمستشفى المقاصد، وإصابة الطفلة أسيل جميل أبو هلال برضوض في رأسها جراء سقوطها وهي هاربة من المواجهات الدائرة.

وأشارت المصادر إلى أن الدفاع المدني أخمد حريقا شب في منزل المواطن إبراهيم علي عياد إثر إلقاء قنبلة غاز وصلت داخله.