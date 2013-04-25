لجنة الانتخابات: اليوم آخر أيام الترشح للانتخابات المحلية التكميلية الثانية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن اليوم الخميس هو آخر أيام الترشح للانتخابات المحلية التكميلية الثانية والتي استمرت لمدة عشرة أيام.

وكانت اللجنة قد فتحت باب الترشح أمام الأحزاب والقوائم يوم الثلاثاء 16 نيسان والذي ينتهي اليوم الخميس، حيث ستبقى مكاتب اللجنة مفتوحة أمام الراغبين بالترشح لغاية منتصف هذه الليلة في 36 هيئة محلية ستجري فيها الانتخابات المحلية التكميلية الثانية يوم الأول من حزيران المقبل.

وتقوم طواقم اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة وتدقيق بيانات المرشحين وطلبات الترشح فور استلامها، كما تقوم بإدخال وإدارة بيانات المرشحين تمهيداً لعرضها على لجنة الانتخابات للمصادقة عليها.

وفور الانتهاء من عملية التدقيق وإدارة البيانات وإقرارها رسميا، ستنشر اللجنة القائمة الأولية لأسماء المرشحين يوم الأحد الموافق 28/4/2013 ، ولمدة ثلاث أيام في مقرات الهيئات المحلية وفي مكاتب الدوائر الانتخابية، وذلك لإتاحة المجال أمام المواطنين لتقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين طبقاً للجدول الزمني المعلن مسبقاً والذي يستند إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.

وستقوم اللجنة لاحقا بالنظر في الاعتراضات المقدمة من المواطنين -إن وجدت- والبت فيها خلال ثلاث أيام، حيث يمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة.

جدير بالذكر، أنه يمكن للقوائم المترشحة سحب ترشحها حتى تاريخ 17 أيار، حيث يكون اليوم الذي يليه هو موعد إعلان الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين.