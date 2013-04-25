ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

سولار قطري وغاز طهي لغزة عبر معبر أبو سالم

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 05:55 - 25 ابريل 2013
مشاركة

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس ، بإدخال العشرات من شاحنات البضائع للقطاعين التجاري والزراعي عبر معبر كرم أبو سالم أقصى شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح إن الاحتلال سيدخل عبر معبر كرم أبو سالم اليوم الخميس (320) شاحنة.

وأوضح فتوح في بيان وصل فلسطين اليوم الإخبارية، أن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون مخصصة للقطاعين التجاري والزراعي من ضمنهم (20) شاحنة محملة بالحصمة للقطاع التجاري الخاص وكميات من الأسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية.

وأضاف بأنه سيتم ضخ كميات محدودة من السولار الصناعي القطري و غاز الطهي.

وأشار إلى أنه من المقرر تصدير شاحنتين محملتين بالزهور والتوابل الخضراء إلى دول أوروبا.

متعلقات