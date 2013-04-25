سولار قطري وغاز طهي لغزة عبر معبر أبو سالم

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس ، بإدخال العشرات من شاحنات البضائع للقطاعين التجاري والزراعي عبر معبر كرم أبو سالم أقصى شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح إن الاحتلال سيدخل عبر معبر كرم أبو سالم اليوم الخميس (320) شاحنة.

وأوضح فتوح في بيان وصل فلسطين اليوم الإخبارية، أن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون مخصصة للقطاعين التجاري والزراعي من ضمنهم (20) شاحنة محملة بالحصمة للقطاع التجاري الخاص وكميات من الأسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية.

وأضاف بأنه سيتم ضخ كميات محدودة من السولار الصناعي القطري و غاز الطهي.

وأشار إلى أنه من المقرر تصدير شاحنتين محملتين بالزهور والتوابل الخضراء إلى دول أوروبا.