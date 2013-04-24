فلسطين تشهد اليوم الخميس أول خسوف للقمر لعام 2013

تشهد فلسطين مساء يوم غد الخميس، أول خسوف للعام 2013، حيث من المتوقع ان يكون أقصر خسوف جزئي للقمر منذ 3 مارس 1988 بأستمراره لمدة 26 دقيقة و55 ثانية فقط ، وهذا الخسوف بالإضافه إلى قصره سيكون أصغر خسوف جزئي منذ 3 مايو 1958 وتبلغ نسبته 1:47% من الطرف الشمالي الغربي من قرص القمر فقط ،ولكن مع ذلك سيتمكن الجميع من رصده بشكل جميل وتصويره أيضاً.

وبحسب داود الطروة من موقع "طقس فلسطين" فإن القمر يشرق في سماء فلسطين في يوم الخسوف في تمام الساعة 19:02 دقيقة ويغرب في تمام الساعة 05:27 دقيقة وسيكون على مسافة 371350.74كم من الأرض وسيكون القمر في العقدة الصاعدة في برج العذراء.

ويبدأ خسوف شبه الظل"الخسوف الكاذب" أي دخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة 21:03:38 مساءً بتوقيت القدس ولن يختفي ضوء القمر وسيظل كقرص دائري كامل ولن يلاحظ الراصد بالعين المجردة تغيرا كبيرا في نور القمر .

وفي تمام الساعة 22:54:08 أي بعد مرور ساعة و50 دقيقة يبدأ الخسوف الجزئي للقمر أي دخول القمر إلى منطقة ظل الأرض حيث سيلاحظ أن الطرف الشمالي الغربي الظاهري للقمر أصبح مظلما.

ويصل القمر إلى طور البدر المكتمل في تمام الساعة 22:59 وفي تمام الساعة 23:07:30 أي بعد 8 دقائق من وصول القمر إلى طور البدر االمكتمل يصل الخسوف الجزئي إلى ذروته حيث سيكون القمر مظلماً فقط في جزء بسيط لا يتجاوز 1:47% من منطقة الشمال الغربي االظاهري للقمر.

وينتهي الخسوف الجزئي للقمر في تمام الساعة 23:21:02 بينما ينتهي الخسوف الكاذب في تمام الساعة 01:11:26 ليعود القمر بعد ذلك إلى معانه الطبيعي.

وستتاح الفرصة للراصدين في كافة محافظات فلسطين من ملاحظة الخسوف بكافة مراحله من الساعة 21:03:38 وحتى الساعة 01:11:26 .

من ناحية أخرى سوف يتمكن الراصدون من مشاهدة كوكب زحل على يسار القمر مما يجعلها فرصة نادرة لتصوير كوكب زحل بجوار القمر أثناء الخسوف حيث سيظهر كوكب زحل كنجم ذهبي براق.