مركز: عقوبات جديدة تفرضها سلطات الاحتلال ضد الأسيرات

أفاد مركز بيارق للدفاع عن الأسرى أن وضع الأسيرات في سجون الاحتلال سيء للغاية وأن إدارة مصلحة السجون (الإسرائيلية) لا تستجيب لمطالبهن التي كفلتها لهن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية, بالإضافة لفرض عقوبات بمنع الزيارة والكنتين.

وقال المركز في بيان له اليوم الأربعاء، أن الأسيرات يلتزمن بكافة قرارات قيادة الحركة الأسيرة حيث خضن جميع الإضرابات التي أعلنتها القيادة بالإضافة إلى إعادة وجبات الطعام بعد استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية.

وأضاف أن الأسيرات البالغ عددهن في سجون الاحتلال (14)أسيرة يعانين من تهميش مستمر في متابعة قضيتهن من قبل الإعلام والمسئولين والشارع الفلسطيني.

وذكر المركز أسماء جميع الأسيرات في سجون الاحتلال وهن الأسيرة لينا احمد الجربوني , سلوى عبد العزيز حسان, آلاء عيسى الجعبة, هديل طلال ابو تركي, أسماء يوسف البطران, إنعام عبد الجبار حسنات.

وأضاف أن من بينهم أيضاً نوال سعيد السعدي, منى حسين قعدان, انتصار محمد الصياد, آلاء محمد أبو زيتون , نهيل طلال أبو عيشة , هبة محمد أبو رزق , هبة محمد بدير , روان موسى الدرابيع.

ووصف المركز حالة الأسيرة لينا الجربوني عميدة الأسيرات في سجون الاحتلال وتدخل بعد أيام قليلة عامها الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال بالوضع سيء جداً وأن إدارة مصلحة السجون تُماطل في علاجها.

ولفت إلى أنها تعاني من عدة أمراض " شقيقة , انتفاخات في القدمين, التهابات في المرارة "، وتحتاج إلى عملية جراحية عاجلة, مُضيفاً أن الأسيرات يناشدن رئيس الدولة محمود عباس بالتدخل لإنقاذهن .

وناشد المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومنظمة الصليب الأحمر والمندوب السامي للأمم المتحدة بإرسال وفود متخصصة للاطلاع على وضع الأسيرات والاطمئنان عليهن.

وطالب وسائل الإعلام بتسليط الضوء على قضية الأسيرات لوضع المجتمع الدولي بصورة أوضاعهن .