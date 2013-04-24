هنية في القاهرة اليوم وصحيفة تكشف توزيع الملفات على قيادات حركة حماس

يصل اليوم إلى القاهرة رئيس الحكومة في غزة، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية قادماً من الدوحة حيث عُقد أخيراً الاجتماع الاول للمكتب السياسي للحركة بعد انتهاء انتخاباتها الداخلية التي جرى فيها توزيع الملفات على قيادات الحركة وأعضاء المكتب السياسي المنتخبين.

وقالت مصادر فلسطينية موثوقة لـ «الحياة» اللندنية إنه تم في الاجتماع توزيع الملفات الأساسيه الداخلية المتعلقة بالقضايا التنظيمية للحركة، مثل الأسرى والإعلام والضفة والمصالحة، وكذلك الملفات المتعلقة بالقضايا الخارجية والشأن السياسي، كاشفاً أن نائب رئيس المكتب السياسي السابق موسى أبو مرزوق بات يتحمل مسؤولية ملف الإعلام، اضافة الى رئاسته وفد الحركة في المصالحة. واضافت ان القيادي محمد نصر، الشخصية الأقرب لرئيس المكتب السياسي خالد مشعل، ما زال المكلف الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية للحركة، في حين يقود ملف الضفة القيادي الأسير المحرر صالح العاروري. ونفت المصادر تكليف القيادي عماد العلمي، الذي يشغل موقع نائب رئيس الحركة في غزة، المسؤولية عن ملف غزة.

يذكر أن أهم ما نتج عن الانتخابات الداخلية الأخيرة للحركة التجديد لمشعل رئيساً للمكتب السياسي للحركة، وانتخاب هنية نائباً له، وخروج كل من محمد نزال وسامي خاطر وعزت الرشق من عضوية المكتب السياسي لعدم حصولهم على الأصوات الكافية، بينما انسحب القيادي البارز محمود الزهار بكامل رغبته، كما تم انتخاب أعضاء جدد أبرزهم الأسيران المحرران يحيى السنوار وروحي مشتهى.