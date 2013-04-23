سلطة جودة البيئة تنظم ورشة عمل حول مواجهة التغير المناخي..واقع وتحديات

نظمت الإدارة العامة للتوعية و التعليم البيئي في سلطة جودة البيئة ورشة عمل تندرج تحت عنوان مواجهة التغير المناخي..واقع وتحديات، وذلك بمناسبة يوم الأرض العالمي 2013.

وقد أكد مدير عام التوعية والتعليم البيئي م. زكي زعرب أن هذه الورشة تأتي بصدد يوم الأرض وذلك من أجل فتح أبواب النقاش لتحقيق الأهداف و رفع مستوى الوعي البيئي بشأن مخاطر التغيّر المناخي، ونشرِ ثقافة الترشيد في استخدام الموارد الطبيعيّة انطلاقاً من أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة.

من جهتها أوضحت د. لورا لوسيرو الباحثة في مجال القضايا البيئية والتغيرات المناخية من الولايات المتحدة الأمريكية أن يوم الأرض كان السبب في تسليط الضوء على القضايا المناخية والطاقة البديلة من خلال مشاركة العديد من دول العالم في المؤتمرات البيئية العالمية، حيث أنه في الوقت الحالي تتزايد درجات الحرارة في قطاع غزة بـ 10 درجات مئوية أعلى من معدلها السنوي العام ولازالت في الارتفاع، وأن كمية المياه المتوفرة في الخزان الجوفي خلال الأعوام القليلة القادمة ستكون غير قابلة للاستخدام، وأن وضع الخزان الجوفي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

كما تطرقت لوسيرو إلى العديد من التحديات التي تواجه قطاع غزة لعل من أهمها الاحتلال والحصار الإسرائيلي الذي يتسبب بتدهور البيئة الفلسطينية بشكل أساسي وكذلك موضوع التغير المناخي وتأثيره في قطاع غزة خاصة انه لا يندرج ضمن أجندة المؤسسات المحلية والأهلية وبعض المانحين.

وفي نهاية الحديث أكدت الدكتورة لوسيرو على ضرورة التعاون المستمر بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي وذلك بهدف زيادة الوعي البيئي لدى المواطنين، آخذةً بعين الاعتبار أهمية استخدام الطاقة الشمسية كبديل في التسخين والتدفئة وأهمية التدوير وإعادة الاستخدام في الحفاظ على البيئة، موضحة الدور الهام الذي تلعبه المباني صديقة البيئة في الحد من انتشار هذه الظاهرة.