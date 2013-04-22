نتنياهو يزور الصين الشهر القادم

ذكرت اذاعة الاحتلال أنه من المتوقع ان يقوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بزيارة رسمية للصين الشهر القادم هي الاولى من نوعها منذ عام 2007 .



واشارت الى أن نتنياهو اضطر خلال العامين الاخيرين الى الغاء زيارتين مقررتين لبكين لاسباب مختلفة ولكنه تلقى في اعقاب اعادة انتخابه رئيسا للوزراء دعوة جديدة من الحكومة الصينية للقيام بزيارة رسمية لبكين.



وأضاف أنه من المرجح ان تتركز المباحثات التي سيجريها خلال الزيارة على عملية السلام مع الفلسطينيين والقضية الايرانية بالاضافة الى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين "اسرائيل" والصين.







