الشيخ رائد صلاح: المصالحة تتحقق بتحرر الإرادة الفلسطينية

طالب الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتلة عام 48 حركتي حماس وفتح بضرورة التحرك الفوري لإتمام المصالحة والتصدي للمخططات الاسرائيلية.

وأكد الشيخ صلاح في حديثه لوسائل إعلامية، مساء اليوم الاثنين، أن إتمام المصالحة يتحقق من خلال تحرر الإرادة الفلسطينية وعدم الرضوخ للإرادة "الصهيوأمريكية".

وفي سياق تهويد المدينة المقدسة أكد صلاح أن" الاحتلال لم يكتفي بتهويد القدس بل تخطى ذلك بتهويد مدن الضفة الغربية المحتلة بشكل يومي".



وشدد الشيخ صلاح على أن المدينة المقدسة تمر بأخطر وأقسى مراحل التهويد الرامية لتغير معالم المدينة وسلب تراثها الإسلامي والعربي.

ودعا المسلمين والعرب في كل أصقاع الدنيا للتحرك العاجل لإنقاذ القدس قبل فوات الأوان.