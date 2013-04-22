الشعبية:نشر قوات اميريكية وسماح الاردن بتحليق طائرات الاحتلال يهدف الى تدمير سوريا

رفض عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذو الفقار سويرجو أي تدخل أجنبي في الشأن السوري، وكل محاولات التنسيق مع هذه القوى التي تستهدف زعزعة الأمن في المنطقة لحساب دولة الاحتلال وعملاءها.

وأكد سويرجو في تصريح صحفي تعقيباً على ما تناولته وسائل الإعلام الأمريكية عن نشر قوة خاصة أمريكية في الأردن تتألف من 200 عنصر من القوات الخاصة وسلاح الهندسة الأميركية، "أن الهدف من هذه التدخلات هو تدمير سوريا وليس نصرة الشعب السوري الشقيق".

وأكد في الوقت ذاته على حق الشعب السوري في النضال بكل الوسائل السلمية من أجل تحقيق أهدافه في الحرية والعدالة الاجتماعية معتبرا أن سماح الأردن لطائرات الاحتلال الإسرائيلي بالتحليق في أجوائها، تصب في نفس الخانة التي تخدم أعداء الأمة وسوريا.