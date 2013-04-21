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تحطم مقاتلة « اف 5 » غرب إيران واستشهاد طياريها

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 09:30 - 21 ابريل 2013
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أعلن حاكم مدينة آبدانان الايرانية مراد ناصري في تصريح خاص لوكالة انباء "فارس"، عن تحطم طائرة عسكرية ايرانية من طراز "اف 5" صباح اليوم الاحد.

 

وقال ناصري ان هذه المقاتلة سقطت ومن ثم انفجرت اثر ارتطامها بجبل "فيلمان" بضواحي مدينة آبدانان (بمحافظة ايلام غرب البلاد).

واوضح هذا المسؤول بان طاقم المقاتلة "اف 5" وهما طياران قد استشهدا في الحادث على الفور.

وصرح مرادي بان هذه الطائرة العسكرية هي من طائرات القاعدة الجوية الرابعة في مدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان (جنوب غرب) المجاورة لمحافظة ايلام.

واضاف حاكم مدينة آبدانان، ان فرق اغاثية وعسكرية وامنية تدرس حاليا ملابسات حادث سقوط هذه الطائرة العسكرية.

وتقع مدينة آبدانان على بعد 135 كيلومترا الى الجنوب من مدينة ايلام مركز المحافظة.

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