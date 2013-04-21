المخابرات المصرية تكشف شبكة تجسس اسرائيلية في سيناء

نقلت ‬‮جريدة الاخبار المصرية، اليوم الاحد، ‬أن أجهزة الأمن بشمال سيناء كشفت عن شبكة تجسس تعمل لصالح اسرائيل‮.



الشبكة، كما تقول الصحيفة، تضم مصريين وفلسطينيين وألقت أجهزة الأمن القبض علي المتهم الرئيسي بالشبكة ويدعي‮ »‬ع‮« ‬وهو مصري من رفح واعترف على ‮ثمانية ‬متهمين من أعضاء الشبكة‮.



‬واشارت "الاخبار" ان جهاز المخابرات المصرية قد تسلم ملف القضية للتوصل الي باقي اعضاء الشبكة.

من جهة ثانية اكدت مصادر اسرائيلية رفيعة استمرار التعاون بشكل منتظم بين الجهات الأمنية والاستخبارية في اسرائيل ومصر حول مجمل القضايا الأمنية، خاصة بما يتعلق بالاوضاع في سيناء واطلاق الصواريخ على ايلات.

وشددت هذه المصادر على ان مصر تواصل تعزيز قواتها العسكرية على الحدود وان هذه التعزيزات تتواصل منذ شهر اب/ اغسطس الماضي.

واضافت المصادر الاسرائيلية ان وفودا اسرائيلية على مستوى الدبلوماسيين والعسكريين تزور القاهرة بين الوقت والاخر لمواصلة التحاور مع القيادة المصرية حول مختلف القضايا التي تهم البلدين.

‏وكان مصدر عسكري مصري قد قال، امس السبت، إن التحقيق في حادث اطلاق الصواريخ على ايلات يوم الاربعاء الماضي اثبت أن جماعة شورى المجاهدين أطلقت هذه الصواريخ من قطاع غزة.

ونفى المصدر في حديث لصحيفة «الوطن» المصرية أن تكون الصواريخ قد أطلقت من سيناء وادعى بأن الغرض من هذه الاقوال هو الضغط على القوات المسلحة المصرية لفرض وجود قوات غير مصرية لمكافحة الجهاديين في سيناء.